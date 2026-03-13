Guida al weekend gli eventi da non perdere a Ferrara e provincia nel fine settimana

Ecco la guida agli eventi da non perdere nel fine settimana a Ferrara e provincia. Da venerdì a domenica, si svolgono le gare del Palio e il big match dell’Ars et Labor, mentre si tengono esposizioni canine e la Granfondo del Po. Inoltre, ci sono sagre, mercati e concerti che animano le strade e le piazze della zona durante tutto il weekend.

Big match dell'Ars et Labor. E poi bandiere, Carnevale, gare di bici, mercati, musica e cani Fine settimana di metà marzo, ricco di eventi. Dall’inizio delle gare legate al Palio al big match dell’Ars et Labor, dall’esposizione canina alla Granfondo del Po, passando per le sagre, i mercati e la musica, tra venerdì e domenica Ferrara e la provincia sono teatro di numerose iniziative. Di seguito le principali. Per il quadro completo, è consigliabile consultare la pagina degli eventi. Dopo il successo dell’appuntamento di gennaio, domenica – dalle 17 alle 22 - torna il mercatino indipendente al Circolo Arci Bolognesi. Presenti nuovi... 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Una raccolta di contenuti su Guida al weekend gli eventi da non... Discussioni sull' argomento Guida al weekend, gli eventi da non perdere in città e provincia nel fine settimana; Guida al weekend: i 10 eventi da non perdere questo fine settimana; Guida agli eventi del weekend (6 – 8 marzo); Weekend a Milano: dal 13 al 15 marzo. Radio1 Rai. . "Vendicare il sangue dei martiri", scrive nel primo messaggio da Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei. Il Grande Ayatollah non è apparso, è stato letto da una giornalista alla tv di Stato, alimentando i dubbi sulle sue condizioni di salute. - facebook.com facebook Il primo messaggio di Mojtaba Khamenei da Guida Suprema dell'Iran è stato letto da una presentatrice della tv statale. Nel testo il figlio di Ali Khamenei giura vendetta per il sangue "dei martiri", tra cui i bambini uccisi nel bombardamento della scuola di Minab. x.com