Venerdì mattina un drone iraniano ha colpito un edificio nel Dubai International Financial Centre, causando una colonna di fumo nero visibile nel distretto finanziario di Dubai. Le forze di sicurezza hanno intercettato il velivolo prima dell’impatto. L’incidente ha provocato danni all’edificio colpito e ha attirato l’attenzione sulla situazione nel Golfo. Non sono stati segnalati feriti o vittime.

Una densa colonna di fumo nero si è levata venerdì mattina sopra il distretto finanziario di Dubai dopo che i detriti di un drone iraniano intercettato hanno colpito un edificio nel Dubai International Financial Centre. L’incidente rappresenta uno degli episodi più recenti dell’ escalation militare nel Golfo, mentre il conflitto tra Iran da un lato e Stati Uniti e Israele dall’altro continua ad allargarsi. Attacco al cuore finanziario di Dubai. Secondo le autorità emiratine, l’impatto ha provocato un incendio e danni limitati alla facciata della struttura, senza causare vittime. Testimoni presenti nell’area hanno riferito di aver udito diverse esplosioni mentre una vasta nube si alzava tra i grattacieli del quartiere. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Guerra nel Golfo, drone iraniano colpisce il centro della finanza a Dubai (Video)

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