Otto studenti della scuola multireligiosa in Libano non sono riusciti a frequentare le lezioni a causa della guerra nel paese. La guerra ha impedito loro di raggiungere le aule e partecipare alle attività scolastiche. La situazione ha causato interruzioni nelle lezioni e ha messo a dura prova la presenza degli studenti nelle strutture scolastiche. La scuola ha cercato di mantenere il contatto con gli studenti coinvolti.

La guerra nel Libano ha impedito l’arrivo fisico di otto studenti della scuola multireligiosa di Ain Ebel a Milano per un incontro di gemellaggio previsto durante la fiera nazionale Fa’ la cosa giusta! La direttrice suor Maya e i giovani hanno partecipato in videocollegamento, trasformando un evento di pace in una testimonianza di resilienza educativa. L’iniziativa si svolgeva nella cornice della 22ª edizione della manifestazione dedicata al consumo critico e agli stili di vita sostenibili, ospitata presso Fiera Milano Rho. Mentre le strade fisiche verso il capoluogo lombardo sono bloccate dai bombardamenti, gli studenti hanno confermato che il sapere rimane aperto grazie all’impegno dei docenti che continuano a insegnare anche sotto il fuoco nemico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guerra Libano: 8 studenti sfidano il fuoco con la scuola

