Donald Trump ha dichiarato di non aver bisogno dell’aiuto dell’Ucraina nella difesa contro i droni, rifiutando l’offerta di assistenza proveniente da Kiev. La sua posizione si basa sulla convinzione che gli Stati Uniti possano gestire da soli la sicurezza nazionale in questa fase. La notizia arriva in un momento di tensioni crescenti tra le parti coinvolte nel conflitto in Iran.

WASHINGTON, 13 MAR – Donald Trump ha respinto l’offerta dell’Ucraina di aiutare gli Stati Uniti a difendersi dai droni iraniani. “No, non abbiamo bisogno del loro aiuto per difenderci dai droni”, ha dichiarato il presidente in un’intervista a Fox News. Vladimir Putin sta aiutando l’Iran “un pochino” nella guerra. Lo ha detto Donald Trump in un’intervista a Fox News. “Credo che li stia aiutando un pochino. E probabilmente lui pensa che noi stiamo aiutando l’Ucraina, giusto?”, ha aggiunto il presidente americano. (ANSA) Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Guerra Iran, Trump rifiuta l’offerta di Kiev: ‘non abbiamo bisogno di loro’

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