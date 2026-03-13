L’ex ministro degli Interni ha dichiarato che in Italia ci sono rischi concreti di attentati terroristici, legati principalmente a attacchi di singoli individui e a minacce informatiche. Secondo quanto riferito, l’Iran ha la capacità di mettere in atto azioni di questo genere. Le autorità monitorano attentamente la situazione per prevenire eventuali incidenti o attacchi in territori italiani.

L’escalation in Medio Oriente ha riportato a livelli altissimi l’attenzione su possibili attentati terroristici in Europa, Italia compresa. L’intelligence aveva già presentato un rapporto al Parlamento in cui sottolineava “rischi derivanti dalle attività di Hamas su suolo europeo”. La rete dei satelliti iraniani, di cui Hamas fa parte, è però fortemente indebolita e a preoccupare sono piuttosto i lupi solitari o gli attacchi informatici. Lo ha confermato anche l’ex ministro Marco Minniti, secondo il quale “non serve necessariamente un ordine da Teheran”. Cosa ha detto Minniti sul rischio terrorismo in Italia In un’intervista a Il Messaggero, l’ex ministro ha confermato quelle che erano le previsioni sui rischi più realistici per l’Italia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Guerra Iran, Minniti parla di "rischio attentati in Italia": quali sono i pericoli reali legati al terrorismo

