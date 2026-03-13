Oggi al Quirinale si tiene un vertice di massima urgenza alle ore 10:00, presieduto dal Capo dello Stato Sergio Mattarella. Alla riunione partecipano il Presidente del Consiglio e altri rappresentanti istituzionali. L’incontro si svolge nel palazzo presidenziale e si concentra sulla situazione attuale in Iran. La convocazione si svolge in un contesto di emergenza.

Il Palazzo del Quirinale ospita oggi, venerdì 13 marzo 2026 alle ore 10:00, un vertice di massima urgenza presieduto dal Capo dello Stato Sergio Mattarella. La riunione del Consiglio Supremo di Difesa vede la presenza di Giorgia Meloni e dei ministri competenti per analizzare lo scenario bellico in corso tra Iran e Medio Oriente. L’ordine del giorno è focalizzato esclusivamente sulla valutazione della guerra e sui suoi effetti diretti sulla stabilità regionale e nazionale. Non si tratta di una mera formalità burocratica, ma di un meccanismo di allerta attiva volto a decifrare le implicazioni pratiche per il territorio italiano. La meccanica decisionale e gli attori coinvolti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Guerra Iran: Mattarella e Meloni al Quirinale

