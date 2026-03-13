Il segretario di Stato ha dichiarato di aver già avvertito in precedenza riguardo alla situazione in Iran. Secondo alcune fonti, l’amministrazione Trump avrebbe sottovalutato la reazione internazionale e le conseguenze di un possibile intervento. La discussione si concentra sulle valutazioni fatte dai funzionari statunitensi e sulle loro implicazioni per le relazioni con altri Paesi. La questione rimane al centro dell’attenzione politica.

Antony Blinken (ex Segretario di Stato degli Stati Uniti d’America: “Secondo recenti indiscrezioni, l’amministrazione Trump avrebbe valutato erroneamente la reazione dell’Iran ai suoi attacchi. Ma se Teheran ha mostrato moderazione l’anno scorso e questa è stata seguita da maggiori pressioni e attacchi, potrebbe aver tratto la lezione opposta: la moderazione invita all’escalation. Prima della guerra, avevo avvertito che questa volta avrebbero potuto reagire in modo molto diverso.” Recent reporting suggests the Trump administration misjudged Iran’s response to their attacks. But if Tehran showed restraint last year and it was followed by more pressure and strikes, they may have drawn the opposite lesson: restraint invites escalation. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Guerra Iran, Blinken: “avevo avvertito”

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