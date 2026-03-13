Guerra Iran | 11 miliardi in una settimana il conto sale

Nella prima settimana di operazioni militari in Iran, il Pentagono ha stimato un costo di circa undici miliardi di dollari. Le spese sono state calcolate in base alle attività svolte durante le operazioni e ai materiali impiegati. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli specifici delle operazioni o sui mezzi coinvolti. La cifra rappresenta il totale delle spese sostenute in sette giorni di intervento.

La prima settimana di operazioni militari in Iran ha generato un costo stimato di undici miliardi di dollari, secondo quanto riferito dal Pentagono. Il responsabile contabile del dipartimento della Difesa ha confermato che si tratta di una stima approssimativa, ma sufficiente a delineare la portata finanziaria dello scontro. Questa cifra rappresenta solo l'inizio di una spesa che potrebbe salire drasticamente nei prossimi giorni. Il 12 marzo 2026 segna un punto di svolta nella gestione delle risorse belliche, con richieste di bilancio supplementari in arrivo verso il Congresso. Gli analisti e i legislatori democratici ritengono che questa somma sia sottostimata rispetto ai costi reali dell'intera campagna militare.