Guerra in Medio Oriente esplosioni a Teheran e Dubai | Usa e Israele colpiscono oltre 200 obiettivi iraniani
Nella giornata di oggi, si sono verificati diversi attacchi militari in Medio Oriente. A Teheran e Dubai sono state segnalate esplosioni, mentre forze statunitensi e israeliane hanno colpito oltre 200 obiettivi iraniani. Questa è la quattordicesima giornata di conflitto, con i bombardamenti che proseguono senza sosta e la situazione che si fa sempre più tesa.
È il quattordicesimo giorno di conflitto: continuano gli attacchi militari mentre la crisi rischia di allargarsi a tutta la regione.. È il quattordicesimo giorno di conflitto in Medio Oriente e la tensione resta altissima. Nelle ultime ore potenti esplosioni sono state segnalate a Teheran e a Dubai, mentre proseguono gli attacchi militari tra Iran, Israele e Stati Uniti. Secondo quanto riferito dalle Forze di difesa israeliane, nelle ultime 24 ore decine di velivoli hanno effettuato 20 attacchi su larga scala nell’Iran centrale e occidentale, colpendo oltre 200 obiettivi, tra cui lanciamissili balistici, sistemi di difesa e siti di produzione di armi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Articoli correlati
Leggi anche: Attacco Usa-Israele all'Iran, Trump: «Khamenei è morto, uno dei più malvagi. I raid dureranno fino alla pace in Medio Oriente». Applausi in strada a Teheran. Colpita Dubai, forti esplosioni a Tel Aviv
Leggi anche: Attacco Usa-Israele all'Iran, Trump: «Khamenei è morto, uno dei più malvagi. I raid dureranno fino alla pace in Medio Oriente». Applausi in strada a Teheran. Colpito aeroporto di Dubai, esplosioni a Tel Aviv
Una selezione di notizie su Medio Oriente
Temi più discussi: Medio Oriente: la guerra si allarga; L’impatto della guerra in Medio Oriente sulla Cina; Guerra in Medio Oriente, in fiamme una petroliera Usa nel Golfo; Se la guerra in Medio Oriente coinvolge il Caucaso del Sud.
La guerra in Medio Oriente sta creando la crisi peggiore di sempre per il mercato petrolifero globaleLo ha detto l'Agenzia internazionale dell’Energia, che per affrontarla ha messo a disposizione una parte delle sue riserve d'emergenza ... ilpost.it
Cosa significa la guerra in Iran per l’Ucraina? La crisi in Medio Oriente mette a rischio la difesa di KievLa guerra in Iran sta mettendo a rischio la difesa di Kiev, poiché il consumo di scorte militari avanzate da parte degli Stati Uniti potrebbe ridurre il supporto all’Ucraina nel contrastare l’offensiv ... tag24.it
MEDIO ORIENTE | Washington autorizza l'acquisto di petrolio russo già in transito. Esplosioni a Teheran e Dubai. Ucciso un militare francese a Erbil #ANSA - facebook.com facebook
MEDIO ORIENTE | Washington autorizza l'acquisto di petrolio russo già in transito. Esplosioni a Teheran e Dubai. Ucciso un militare francese a Erbil #ANSA x.com