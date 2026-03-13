Guerra in Medio Oriente esplosioni a Teheran e Dubai | Usa e Israele colpiscono oltre 200 obiettivi iraniani

Nella giornata di oggi, si sono verificati diversi attacchi militari in Medio Oriente. A Teheran e Dubai sono state segnalate esplosioni, mentre forze statunitensi e israeliane hanno colpito oltre 200 obiettivi iraniani. Questa è la quattordicesima giornata di conflitto, con i bombardamenti che proseguono senza sosta e la situazione che si fa sempre più tesa.