L’ambasciatore di Teheran a Roma ha spiegato la posizione dell’Iran sulla guerra in Medio Oriente, evidenziando le condizioni che, secondo il governo di Teheran, potrebbero portare alla fine delle ostilità. La discussione si concentra sulla possibilità di risolvere il conflitto attraverso strumenti diplomatici, mentre le tensioni tra Iran, Stati Uniti e Israele continuano a influenzare l’economia globale e i mercati energetici.

Mentre il conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele continua ad alimentare tensioni in Medio Oriente e a produrre effetti sull’economia globale e sui mercati energetici, Teheran prova a definire pubblicamente le condizioni che, dal proprio punto di vista, potrebbero portare alla fine delle ostilità. Rispondendo via mail a Formiche.net, l’ambasciatore della Repubblica Islamica dell’Iran in Italia, Mohammad Reza Sabouri, respinge le accuse occidentali sul programma nucleare e missilistico iraniano e attribuisce l’escalation alla decisione militare di Washington e Tel Aviv. Nel corso della conversazione, l’ambasciatore affronta anche le conseguenze regionali della guerra, la situazione interna del Paese e il rischio di un’ulteriore destabilizzazione economica globale legata alle rotte energetiche. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Guerra in Iran, la via diplomatica spiegata dall’ambasciatore di Teheran a Roma

Articoli correlati

Guerra in Iran, Meloni: “Nessun allarme per il gas”. Tajani all’ambasciatore di Teheran: “L’Italia non è coinvolta”Problemi sull’approvvigionamento energetico o timori di caro bollette? Se la crisi dovesse risolversi nell’arco di un mese potrebbero non essere...

Guerra in Iran, l’ambasciatore israeliano Peled: “Teheran attacca civili e minaccia il mondo. Dovevamo agire ora”L’operazione militare contro l’Iran è stata lanciata perché non agire sarebbe stato più pericoloso che intervenire.

Contenuti e approfondimenti su Guerra in Iran la via diplomatica...

Temi più discussi: Guerra in Iran: ultimi aggiornamenti sulle opinioni degli italiani; Iran, la guerra che avvantaggia Putin; Iran, la guerra vista dai giovani in esilio; Perché è scoppiata la guerra in Iran e quali sono gli obiettivi di Usa, Israele e Teheran.

Guerra Iran, soldato francese ucciso a Erbil. Macron: InaccettabileUn soldato francese, il sergente maggiore Arnaud Frion, è stato ucciso durante un attacco nella regione di Erbil, in Iraq. La notizia è stata diffusa su X da Emmanuel Macron, che ha deplorato un atta ... tg24.sky.it

Iran, la guerra in diretta, Trump a G7: Teheran sta per arrendersi, Turchia: Intercettato terzo missile iranianoGli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, 13 marzo 2026. La tensione resta altissima nel Golfo Persico: secondo il New York Times l’Iran avrebbe iniziato a pos ... fanpage.it

Wired Italia. . Quest’isola nel Golfo Persico potrebbe cambiare il corso della guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele. Ma dopo giorni di guerra, nessuno l’ha ancora toccata. Si chiama Kharg Island. Ed è probabilmente il bersaglio più sensibile di tutta l’economia ira - facebook.com facebook

Guerra Iran, Trump a leader G7: «Teheran prossima alla resa» x.com