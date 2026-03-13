Guerra in Iran aereo precipita | la conferma dagli Stati Uniti

Gli Stati Uniti hanno confermato che un aereo militare è precipitato in Iran, coinvolgendo le loro operazioni nella regione. L'incidente si è verificato durante una fase di attività militare e ha causato la perdita del velivolo. Nessun dettaglio sulle cause è stato reso noto, ma l'evento ha attirato l’attenzione delle autorità statunitensi. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali.

Un nuovo incidente militare scuote le operazioni degli Stati Uniti in Medio Oriente. Durante una missione collegata alle attività militari contro l'Iran, un velivolo dell'aeronautica statunitense è precipitato nello spazio aereo iracheno, sollevando interrogativi sulle dinamiche dell'accaduto e sulla sicurezza delle operazioni in corso nella regione. A rendere noto l'episodio è stato il Comando centrale degli Stati Uniti, il Centcom, che ha parlato di un incidente avvenuto "in spazio aereo amico". Secondo quanto riferito dal comando militare, nell'episodio sono rimasti coinvolti due aerei cisterna KC-135, impegnati in operazioni di rifornimento in volo.