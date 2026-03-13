Guerra e paceL’Iran resiste il regime sotto attacco non crolla

Da tv2000.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella puntata settimanale di “Guerra e pace”, Antonio Soviero analizza la situazione in Iran, dove il regime resiste alle pressioni e ai conflitti interni. Con ospiti ed esperti in studio, il programma si concentra sugli scontri attuali, senza approfondire motivazioni o cause. Viene esaminato il ruolo dell’Iran nei conflitti regionali e le dinamiche in atto, offrendo un quadro chiaro della situazione.

Programma settimanale di attualità internazionale condotto da Antonio Soviero. Con ospiti ed esperti in studio, analizza i conflitti che segnano il mondo e ne approfondisce cause, sviluppi e possibili prospettive di pace.  ? Guerra e pace L’Iran resiste, il regime sotto attacco non crolla TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

guerra e pacel8217iran resiste il regime sotto attacco non crolla
© Tv2000.it - Guerra e paceL’Iran resiste, il regime sotto attacco non crolla

Articoli correlati

Perché l'Iran è sotto attacco? Trump vuole rovesciare il regime e favorire un colpo di statoL’attacco congiunto di Israele e Stati Uniti contro l’Iran segna un salto di qualità che va oltre la dimensione tattica della “prevenzione”.

Iran: l’ora più buia del regime sotto le bombe, mentre Netanyahu invita alla guerra civileL’Iran arriva a una sfida attesa da 47 anni nel peggior stato di salute possibile, subisce l’assalto israelo-americano che mira alla decapitazione...

Una raccolta di contenuti su Guerra e paceL'Iran resiste il regime...

Temi più discussi: Iran, si prega per la pace. Non rimaniamo in silenzio di fronte alla guerra; Medio Oriente, Leone XIV: tacciano le armi e spazio al dialogo e alla voce dei popoli; Nuovo attacco di Israele su Teheran. Spostata a Baku ambasciata italiana a Teheran; Le condizioni di Teheran e Washington per porre fine alla guerra.

Guerra Iran, il Papa: La Chiesa pronta a collaborare con tutti per la paceLa Chiesa proclama il Vangelo della pace ed è pronta a collaborare con tutti per custodire questo bene universale: lo ha detto questa mattina Papa Leone XIV ricevendo in udienza i cappellani milit ... tg24.sky.it

Meloni: «L'Italia in Iran non è in guerra e non intende entrarci»La premier interviene sul conflitto non prendendo posizione sulla scelta degli Usa di attaccare Teheran, ma assicurando che il governo sta lavorando per ... avvenire.it

Digita per trovare news e video correlati.