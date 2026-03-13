Gruppo Orizzonte Confintesa annuncia azioni di protesta

Confintesa ha annunciato azioni di protesta contro la gestione interna del Gruppo Orizzonte. La confederazione ha criticato pubblicamente le scelte adottate all’interno dell’azienda, definendole completamente fuori controllo. Secondo quanto dichiarato, ci sarebbero state decisioni che ledono la dignità dei lavoratori e che mettono in discussione l’organizzazione amministrativa. La situazione ha portato a una presa di posizione ufficiale da parte di Confintesa.

"La crisi dei diritti in questa società ha un punto d'inizio preciso: gennaio 2018. Attraverso un cambio di contratto e passaggi aziendali effettuati senza le dovute garanzie di legge, i lavoratori hanno subito una pesantissima decurtazione retributiva. La perdita della quattordicesima mensilità e di numerosi istituti contrattuali ha segnato un solco profondo tra l'azienda e le sue maestranze". Le relazioni industriali dunque si sono inasprite e un dipendente, inscritto Confintesa, è stato licenziato a seguito di un'aggressione verbale subita da un superiore. Confintesa comunica di aver "già impugnato formalmente il licenziamento, rifiutando l'uso strumentale del potere disciplinare come arma di pressione". 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Roma, di nuovo il Torino all’orizzonte: Vaz in gruppo, rientra Pellegrini

TIM annuncia raggruppamento azioni e buybackTIM torna a remunerare i suoi azionisti ed annuncia un raggruppamento azionario e la realizzazione di un buyback azionario, che avrà luogo dopo la...