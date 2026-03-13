Grumo Nevano picchia padre e moglie e si nasconde nell’ascensore | arrestato

A Grumo Nevano, un uomo ha aggredito il padre e la moglie, poi si è nascosto nel vano tecnico dell’ascensore cercando di sfuggire all’arresto. I carabinieri, intervenuti sul posto, lo hanno trovato e ammanettato. L’uomo è stato portato in caserma, mentre le vittime sono state assistite. La vicenda si è conclusa con l’arresto dell’aggressore.

Aggredisce padre e moglie a Grumo Nevano e tenta la fuga sui tetti. I carabinieri lo trovano nascosto nel vano tecnico dell’ascensore e lo arrestano. Momenti di tensione a Grumo Nevano, in provincia di Napoli, dove un 39enne è stato arrestato dai carabinieri dopo aver aggredito il padre e la moglie e aver tentato una rocambolesca fuga. L’intervento dei militari è scattato dopo una segnalazione anonima al 112, anche se la vicenda non era nuova alle forze dell’ordine: l’uomo era infatti già stato denunciato in passato. Secondo quanto ricostruito, il 39enne avrebbe picchiato il padre di 80 anni e la moglie di 35 all’interno dell’appartamento di famiglia situato in corso Garibaldi. 🔗 Leggi su 2anews.it

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