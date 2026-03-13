La quinta edizione di LetExpo si è svolta a Verona, attirando 550 espositori e superando le 120.000 presenze. L'evento ha registrato un aumento del 10% nel numero di visitatori e del 25% di espositori provenienti dall’estero rispetto all’edizione precedente. Grimaldi di Alis ha definito l’evento come un crocevia di opportunità a livello mondiale.

Verona, 13 mar. - (Adnkronos) - La V edizione di LetExpo ha contato un totale di “550 espositori, oltre 120mila presenze, con una crescita del 10% come numero e del 25% in termini di espositori internazionali. In questi padiglioni non si ascoltava solo la lingua, in questi giorni, ma sentivo persone provenienti da tutto il mondo - sottolinea Grimaldi - Pertanto, oggi LetExpo non è più solo una fiera importante a livello italiano ed europeo, ma un crocevia e non di opportunità a livello mondiale. Siamo veramente felici che questa V edizione si concluda nel migliore dei modi”. Sono le dichiarazioni di Guido Grimaldi, presidente di Alis -... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Grimaldi (Alis): "LetExpo crocevia di opportunità a livello mondiale"

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