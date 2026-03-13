Green Game | due scuole piemontesi volano a Roma per

Due scuole piemontesi, le classi seconde degli istituti tecnici di Asti e Nizza Monferrato, hanno raggiunto la finale nazionale del Green Game. Si tratta di un progetto educativo sulla sostenibilità dedicato alle nuove generazioni, che prevede la partecipazione delle scuole piemontesi. Le due scuole si sono qualificate per la fase finale, che si terrà a Roma.

Le classi seconde degli istituti tecnici di Asti e Nizza Monferrato si sono qualificate per la finale nazionale del Green Game, un progetto educativo sulla sostenibilità che vede protagoniste le nuove generazioni piemontesi. La gara conclusiva si terrà il 31 marzo a Roma, dove gli studenti rappresenteranno la provincia in una competizione basata su quiz interattivi e sfide sul riciclo. L’evento conferma l’impegno delle scuole locali verso tematiche ambientali cruciali per il futuro della regione, trasformando lezioni tradizionali in esperienze dinamiche. L’I.T.I.S. Alessandro Artom e l’I.I.S. Nicola Pellati hanno dimostrato come l’educazione possa essere efficace quando utilizza linguaggi vicini ai giovani, ottenendo risultati di rilievo nelle fasi preliminari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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