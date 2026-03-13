Greedfall | The Dying World | GdR definitivo ora su PS5 Xbox

Greedfall: The Dying World, il gioco di ruolo sviluppato da Spiders, è disponibile da oggi sulla versione definitiva 1 su PlayStation 5, Xbox Series XS e PC. La nuova release include miglioramenti grafici e di gameplay rispetto alle versioni precedenti. I giocatori possono ora immergersi nell’universo del gioco con tutte le funzionalità aggiornate e le novità introdotte.

Greedfall: The Dying World è ufficialmente disponibile da oggi su PS5, Xbox Series XS e PC nella versione definitiva 1.0. Lo studio Spiders, in collaborazione con Nacon, ha lanciato questo nuovo GdR che si colloca cronologicamente tre anni prima degli eventi del titolo originale del 2019. La narrazione sposta l’attenzione su un protagonista nativo dell’isola di Teer Fradee, rapito e portato nel Vecchio Continente. L’impatto sul mercato delle console italiane. Per il consumatore italiano, la disponibilità immediata su tutte le piattaforme attuali significa accesso universale senza barriere tecniche. Il fatto che il gioco sia già scaricabile o acquistabile fisicamente nei negozi locali elimina i tempi di attesa per aggiornamenti post-lancio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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