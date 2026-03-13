Grecia possibile impiego dell’energia nucleare | libera scelta o decisione obbligata?

In Grecia, il governo sta valutando la possibilità di avviare la produzione di energia nucleare, un tema che fino a pochi mesi fa sembrava poco probabile. La discussione riguarda le scelte energetiche del paese e le implicazioni di questa eventuale decisione. La questione è al centro di un dibattito pubblico che coinvolge esperti e rappresentanti istituzionali, mentre il paese si avvicina a un possibile cambiamento nel settore energetico.

Recentemente Atene si sta aprendo verso un dibattito che, fino a poco fa, sembrava lontano: iniziare a produrre energia nucleare. La Grecia non sarebbe il primo Paese europeo ad adoperare il nucleare come fonte di energia. Nello specifico, per la Penisola Ellenica appare come una decisione condizionata dalla necessità di una maggiore sicurezza energetica e di una riduzione delle emissioni. La Grecia valuta l’energia nucleare: quali sono gli aspetti positivi?. Attualmente sono dodici i Paesi dell’Unione europea che hanno reattori nucleari operativi e, secondo i dati Eurostat, nel 2024 le centrali nucleari hanno prodotto circa il 23,3% dell’elettricità totale dell’Ue. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

