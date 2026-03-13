Grave incidente c' è un disperso

Nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 17:30, i vigili del fuoco di Firenze e Empoli sono intervenuti a Vinci, lungo Via Pietramarina, per un incidente che ha coinvolto un ciclomotore uscito di strada. La persona alla guida è finita in un canale di raccolta delle acque con una forte corrente e si trova attualmente dispersa. Le operazioni di soccorso sono in corso.

Dal pomeriggio, poco dopo le 17 e trenta, i vigili del fuoco di Firenze e Empoli stanno intervenendo nel comune di Vinci (Via Pietramarina), per il soccorso a una persona uscita di strada con un ciclomotore, finendo in un canale di raccolta delle acque con una forte corrente. Oltre ai sommozzatori, è stato allertato anche l'elicottero Drago 125 del reparto volo di Cecina per effettuare il sorvolo del canale. Al momento le ricerche hanno dato esito negativo.Sul posto i sommozzatori stanno effettuando le ricerche sia in acqua che sulle sponde del canale.Grazie all'intervento di un escavatore di zona, ha deviato il corso del canale per abbassare il livello di portata per consentire di entrare all'interno di una parte del canale interrata. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Articoli correlati Grave incidente in autostrada a Campegine: scontro tra due furgoni, un ferito graveQuesta mattina, intorno alle 9, due furgoni si sono scontrati in direzione Parma. Grave incidente sull’A1 nel tratto umbro: traffico bloccato, un ferito graveGrave incidente stradale nella notte tra mercoledì e giovedì sul tratto umbro dell’autostrada A1, in direzione Firenze. Melito, grave incidente. Coinvolti anche due bambini Una selezione di notizie su Grave incidente Temi più discussi: Incidente a Grottarossa: scontro auto-pullman, grave 77enne; Tamponamento tra due autocisterne, caos in A4: autostrada riaperta. Un ferito; Tornare alla guida dopo un grave incidente, Stellantis ci crede; Grave incidente per un ciclista, gli amici gli scrivono e fanno il tifo per lui. Tre operai morti nell'incidente sull'autostrada A1 ad Arce, incastrati nel furgone: c'è anche un ferito graveTre morti e un ferito nell'incidente sull'autostrada A1 ad Arce, in provincia di Frosinone: a perdere la vita tre operai ... virgilio.it Incidente a via Salvator Rosa, scontro tra due moto: c’è un ferito graveScontro tra due moto in via Salvator Rosa, la strada che collega l'Arenella al Museo Archeologico. C'è un ferito grave. Il violento incidente stradale è avvenuto ieri pomeriggio, giovedì 12 marzo. fanpage.it +++ Grave incidente sulla A26 tra Vergiate e Besnate, autostrada chiusa +++ #autostrada #vergiate #incidentestradale - facebook.com facebook Oggi ricordiamo il disastro di #Balvano, il più grave incidente ferroviario della storia d’Italia, in cui nella notte tra il 2 e il 3 marzo 1944, oltre 500 persone persero la vita nella galleria “Delle Armi”. La @FitCisl onora la memoria delle vittime, confermando l’i x.com