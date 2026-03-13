Gratteri minaccia il Colle in silenzio

Il procuratore di Napoli ha commentato le recenti posizioni politiche, affermando che le persone perbene sono per il No. Successivamente, ha rivolto minacce alla stampa che non condivide il suo punto di vista, dichiarando che «poi faremo i conti». Il Colle, invece, non ha commentato queste dichiarazioni e rimane in silenzio.

Dopo averci detto che le persone perbene sono per il No, il procuratore di Napoli lancia messaggi intimidatori alla stampa non fedele al suo pensiero: «Poi faremo i conti.». Stiamo passando giorni a raccontare la devastazione delle vite di innocenti compiute da taluni magistrati: i giorni in carcere (per alcuni mesi o addirittura anni); lo spettro di un buco nero contro il quale non vedi altra via d’uscita se non la voglia di farla finita perché tutto attorno a te crolla; la montagna di soldi spesi per contrastare un’accusa che ti sommerge con intercettazioni e quant’altro. Storie di innocenti considerati già colpevoli per effetto dei processi mediatici, la cui eco proseguirà anche dopo che un magistrato veramente terzo vede la tua innocenza, dopo che altri si erano appiattiti sulle tesi del pubblico ministero. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Gratteri «minaccia», il Colle in silenzio Articoli correlati Giustizia, l’ora dei toni bassi. Nordio si allinea al Colle: "Con Gratteri nessuna lite"Rischiava di diventare una sfida di piazza nel centro della roccaforte rossa bolognese, dopo i passati scontri sulla sicurezza e mentre infuria la... Gratteri minaccia i giornalisti: querela in vistaUn scontro acceso ha scosso la campagna referendaria in vista delle urne previste per il 22 e il 23 marzo, quando gli italiani dovranno esprimersi... Altri aggiornamenti su Gratteri minaccia il Colle in silenzio Gratteri, è bufera: minaccia i giornalisti de Il Foglio: «Dopo il referendum faremo i conti»Il procuratore parla di battuta sul caso Sal Da Vinci, ma la frase sulla rete scatena accuse di intimidazione alla stampa ... laprovinciadivarese.it Gratteri e il referendum sulla Giustizia, Tajani condanna la minaccia del procuratore al Foglio: Fa pauraPolemiche intorno al referendum, il ministro Antonio Tajani va all'attacco del procuratore Nicola Gratteri per la presunta minaccia a Il Foglio ... virgilio.it