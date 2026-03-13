gratteri e il linguaggio dei segni

Il magistrato Nicola Gratteri si trova al centro di una discussione riguardo al suo modo di comunicare attraverso gli atti giudiziari. Finora, sono stati coinvolti 423 innocenti, che sono stati incarcerati, ma si spera di aumentare questa cifra in futuro. La questione riguarda il suo utilizzo del linguaggio e il modo in cui si relaziona con le procedure legali.

Con soltanto 423 innocenti sbattuti in galera per ora, ma contiamo di più in futuro, sembrerebbe evidente che il dottorissimo Nicola Gratteri non sappia parlare attraverso gli atti come toccherebbe a un magistrato. Con le troppe cazzate esibite a reti unificate dai Gramellini, i Damilano, le Gruber, i Floris, i Formigli, le Berlinguer, i Ranucci e i Fazio, tutti comprensibilmente compiaciuti fino a ieri e al momento (al momento) tutti ritrosi, con quelle troppe cazzate in libertà, si diceva, ribadite anche meglio al Foglio per la penna della nostra amatissima Ginevra Leganza, ecco, sembrerebbe ora evidente come il dottore non sappia parlare nemmeno attraverso le parole. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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