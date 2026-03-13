Tre persone sono state arrestate a Misilmeri dai Carabinieri mentre smontavano rubinetteria e tagliavano grate in una villa. Le forze dell'ordine sono intervenute durante l'azione e hanno fermato due donne e un uomo. Le tre persone sono state portate in caserma e dovranno rispondere di furto aggravato. L'intervento ha impedito il compimento del furto.

Nelle scorse ore sono stati eseguiti tre arresti a Misilmeri, dove due donne e un uomo sono stati fermati per furto aggravato all'interno di una villetta. L'intervento è stato reso possibile grazie a una segnalazione al Numero Unico di Emergenza 112, che ha permesso ai militari di sorprendere i sospetti mentre erano intenti a smontare la rubinetteria dell'abitazione di un pensionato palermitano. Il blitz dei Carabinieri: la ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l'operazione si è svolta nelle scorse ore a Misilmeri. I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia locale sono intervenuti tempestivamente dopo aver ricevuto una segnalazione al 112.

© Virgilio.it - Grate tagliate e rubinetteria razziata da una villetta di Misilmeri, due donne e un uomo arrestati

