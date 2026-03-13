Grasso ammette contatti con Vetro | autosospensione

La vicepresidente dell’Antimafia regionale siciliana ha confermato di aver avuto contatti con Carmelo Vetro, che è stato condannato. Di conseguenza, si è autosospesa dall’incarico. La notizia riguarda le comunicazioni tra le due persone, senza ulteriori dettagli su la natura dei contatti o altre implicazioni. La decisione di autosospendersi è stata comunicata ufficialmente.

La vicepresidente dell’Antimafia regionale siciliana, Bernadette Grasso, ha ammesso di aver mantenuto contatti con il condannato Carmelo Vetro. Questa ammissione è stata fatta durante l’udienza come testimone presso la Procura di Palermo, in un’indagine che ha già portato all’arresto del dirigente Giancarlo Teresi e all’iscrizione nel registro degli indagati per concorso esterno in associazione mafiosa del manager Salvatore Iacolino. L’eurodeputato Iacolino, oggi presente al Palazzo di giustizia per l’interrogatorio, aveva precedentemente presentato Vetro alla parlamentare. La deputata di Forza Italia ha sostenuto di non aver nutrito dubbi sulla persona del mafioso massone perché presentata da una figura politica di lunga data. 🔗 Leggi su Ameve.eu

