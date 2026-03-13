Grande Fratello oggi il primo ingresso dei concorrenti durante Dentro la Notizia
Durante la puntata di Dentro la Notizia di oggi, intorno alle 17, avverrà l’ingresso dei primi quattro concorrenti del Grande Fratello Vip. Questa è la prima volta che i partecipanti entrano ufficialmente nella casa del reality show in questa edizione. L’evento sarà trasmesso in diretta e segnerà l’inizio delle attività ufficiali del programma.
Durante la puntata di Dentro la Notizia di oggi avverrà l'ingresso dei primi 4 concorrenti del Grande Fratello Vip, intorno alle ore 17 Oggiinizia il Grande Fratello Vip, l’Open House. Infatti i concorrenti vip, 4 di loro, entreranno prima del previsto. L’edizione inizierà il 17 marzo, ma questa volta verrà fatta una cosa mai realizzata prima d’ora:alcuni di loro apriranno prima del previsto la Casae a quel punto i telespettatori potranno osservare cosa faranno. Il tutto si potrà vedere sia suMediaset Infinity,sia aDentro la Notizia.Gianluigi Nuzzi, che in genere è restio agli argomento di cronaca rosa, si troverà a dover condurre l’ingresso nella Casa dei primi vip e chissà se, a sorpresa, spunterà ancheIlary Blasi, la conduttrice del reality. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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