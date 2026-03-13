Durante la puntata di Dentro la Notizia di oggi, intorno alle 17, avverrà l’ingresso dei primi quattro concorrenti del Grande Fratello Vip. Questa è la prima volta che i partecipanti entrano ufficialmente nella casa del reality show in questa edizione. L’evento sarà trasmesso in diretta e segnerà l’inizio delle attività ufficiali del programma.

Durante la puntata di Dentro la Notizia di oggi avverrà l'ingresso dei primi 4 concorrenti del Grande Fratello Vip, intorno alle ore 17 Oggiinizia il Grande Fratello Vip, l’Open House. Infatti i concorrenti vip, 4 di loro, entreranno prima del previsto. L’edizione inizierà il 17 marzo, ma questa volta verrà fatta una cosa mai realizzata prima d’ora:alcuni di loro apriranno prima del previsto la Casae a quel punto i telespettatori potranno osservare cosa faranno. Il tutto si potrà vedere sia suMediaset Infinity,sia aDentro la Notizia.Gianluigi Nuzzi, che in genere è restio agli argomento di cronaca rosa, si troverà a dover condurre l’ingresso nella Casa dei primi vip e chissà se, a sorpresa, spunterà ancheIlary Blasi, la conduttrice del reality. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Grande Fratello, oggi il primo ingresso dei concorrenti durante Dentro la Notizia

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