Google svela Nano Banana 2 | il modello che vince su Pro

Google ha pubblicato una guida dettagliata che spiega le differenze tra i tre modelli di generazione di immagini della famiglia Nano Banana. Tra questi, viene presentato Nano Banana 2, il modello che si distingue come versione migliorata rispetto a Pro. La pubblicazione fornisce informazioni tecniche e specifiche su ciascun modello, evidenziando le caratteristiche principali di Nano Banana 2.

Google ha pubblicato una guida dettagliata che chiarisce le differenze tra i tre modelli di generazione di immagini della famiglia Nano Banana. La notizia arriva il 13 marzo 2026, quando l’azienda ha reso pubblico un documento ufficiale per aiutare sviluppatori e creativi a scegliere lo strumento più adatto alle proprie esigenze. Al centro dell’attenzione c’è il modello Nano Banana 2, basato su Gemini 3.1 Flash Image, che offre circa il 95 percento delle capacità del costoso Nano Banana Pro a un prezzo significativamente inferiore. Questa nuova risorsa spiega come NB2 sia diventato la scelta predefinita per la maggior parte dei progetti grazie al suo equilibrio tra prestazioni ed efficienza economica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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