Google Maps in arrivo l’aggiornamento più importante in dieci anni | ecco cosa cambia

Google Maps sta per ricevere il suo più grande aggiornamento degli ultimi dieci anni, che sarà disponibile anche in Italia. L’aggiornamento introduce nuove funzioni e migliorie all’app, con l’obiettivo di offrire un’esperienza più completa e moderna agli utenti. Le modifiche interesseranno diverse aree dell’app, rendendola più intuitiva e funzionale rispetto alle versioni precedenti.

È in arrivo per Google Maps, presto anche in Italia, il più grande e importante aggiornamento degli ultimi dieci anni. La app delle mappe di Google cambia radicalmente, integrando l'Intelligenza Artificiale di Gemini per trasformare l'esperienza di navigazione in 3D. In sostanza non sarà più un semplice strumento di navigazione, ma più una forma di 'conversazione' in cui si potrà interagire per cercare non solo la destinazione, ma anche luoghi intermedi di interesse. Google propone anche un nuovo design, con una mappa 3D che utilizza le informazioni di Street View per creare una rappresentazione più realistica dell'ambiente circostante, compreso il paesaggio.