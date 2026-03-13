Google Maps arriva il più grande aggiornamento degli ultimi 10 anni | dai parcheggi alla navigazione in 3D tutte le novità

Oggi, 13 marzo, Google Maps lancia il suo più grande aggiornamento degli ultimi dieci anni, introducendo nuove funzionalità che vanno dai parcheggi alla navigazione in 3D. L’app, utilizzata da milioni di persone ogni giorno, si arricchisce di strumenti che migliorano l’esperienza di orientamento e di spostamento. Le novità sono state annunciate ufficialmente dalla società e saranno disponibili a livello globale.

Arriva oggi 13 marzo il più importante aggiornamento di Google Maps del decennio, uno strumento che negli ultimi 20 anni ha cambiato le nostre vite, come ci orientiamo tra le strade della città, come evitiamo gli ingorghi, come viaggiamo. In cambio, abbiamo dovuto rinunciare a una porzione della nostra privacy. Tra le innovazioni dell'upgrade distribuito in queste ore ce ne è una assai intrigante per chi vive in grandi città come Roma, Milano o Napoli e ogni giorno combatte per trovare un parcheggio: Google Maps non solo ci indicherà, come già fa oggi, il modo per raggiungere le aree di sosta, ma ci spiegherà se ci sono posti liberi. Non tutto però sarà immediatamente disponibile in Italia. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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