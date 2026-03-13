Google Home cancella le impostazioni dei dispositivi | utenti nel caos

Negli ultimi giorni, numerosi utenti di Google Home hanno riscontrato un problema che ha causato la cancellazione delle impostazioni dei loro dispositivi smart. I dispositivi collegati alle case virtuali sono scomparsi dall’app, creando confusione tra chi li utilizza quotidianamente. La situazione sta causando disagi a chi si affida a questi strumenti per gestire le proprie abitazioni digitali.

Negli ultimi giorni, molti utenti Google Home hanno segnalato un malfunzionamento frustrante: i dispositivi smart collegati alle loro case virtuali stanno semplicemente sparendo dall'app. La questione sembra interessare in particolare chi utilizza prodotti basati sulla piattaforma Tuya, con notifiche e email dai server cloud che confermano la rimozione dei dispositivi. L'idea di una casa intelligente si basa su un equilibrio semplice: l'utente configura i dispositivi una volta e poi li utilizza senza ulteriori interventi. Ma quando questo patto si rompe, ciò che prima era comodità diventa fonte di frustrazione. Il bug in corso sta causando proprio questo cortocircuito, con molti utenti che vedono sparire luci, sensori e altri dispositivi dall'app Google Home.