Google avverte | aggiornare subito Chrome per evitare rischi

Google ha rilasciato un aggiornamento importante per Chrome, destinato a risolvere diverse vulnerabilità di sicurezza identificate nelle ultime settimane. L'azienda invita gli utenti a installare subito la versione più recente del browser per evitare eventuali rischi. L'aggiornamento è disponibile per tutte le piattaforme e può essere scaricato automaticamente o manualmente attraverso le impostazioni del browser.

Google ha reso disponibile un aggiornamento critico per Chrome che risolve diverse vulnerabilità di sicurezza scoperte nelle ultime settimane. Le due principali minacce riguardavano Remote Code Execution (RCE) e Denial of Service (DoS), che avrebbero potuto permettere a malintenzionati di eseguire codice arbitrario o bloccare il browser sui dispositivi degli utenti. Chi utilizza queste release era esposto a possibili attacchi mirati. L'Agenzia per la cybersicurezza italiana (ACN) ha invitato tutti gli utenti a aggiornare immediatamente Chrome all'ultima versione disponibile su Windows, Mac e Linux. Queste correzioni riducono notevolmente il rischio che un hacker possa sfruttare il browser per compromettere un sistema.