Google ha annunciato l’acquisizione di Wiz, una società specializzata in sicurezza cloud, per 32 miliardi di dollari. La transazione rappresenta un investimento significativo nel settore tecnologico e coinvolge l’amministratore delegato di Wiz e i dirigenti di Google. L’operazione, ancora in fase di finalizzazione, mira a rafforzare l’offerta di servizi di sicurezza digitale del gigante tecnologico.

La tecnologia sta ridefinendo il industriale italiano attraverso un’acquisizione storica da 32 miliardi di dollari. Google ha finalizzato l’acquisto della startup di cybersecurity Wiz, superando le barriere antitrust e aggiungendo 9 miliardi al prezzo iniziale. Questa operazione rappresenta il più grande acquisto finanziato dal venture capital mai registrato. Il partner Shardul Shah di Index Ventures colloca l’azienda al crocevia di tre forze trainanti: intelligenza artificiale, cloud computing e spesa per la sicurezza informatica. L’impatto sul tessuto produttivo e la realtà dei dati. L’operazione non è nata ieri; dopo un’offerta rifiutata nel 2024, le parti hanno dovuto affrontare una rigorosa revisione antitrust sia in Europa che negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Google acquista Wiz: 32 miliardi per la sicurezza cloud

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