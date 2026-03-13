Gonna Marant Etoile ‘Vandy’ | Denim Pelle e Stile Italiano

Una nuova gonna della linea Marant Etoile, chiamata ‘Vandy’, combina tessuti come denim e pelle, offrendo un look che unisce elementi classici a dettagli moderni. La gonna presenta linee pulite e un taglio che evidenzia lo stile italiano, con dettagli che richiamano un’eleganza semplice ma distintiva. La collezione include vari modelli che si adattano a diverse occasioni.

Un contrasto materico studiato. Il cuore del modello 'Vandy' risiede nella giustapposizione tra la morbidezza del denim di cotone chiaro e la robustezza della pelle. Questa combinazione non è casuale, ma risponde a una precisa intenzione stilistica tipica dell'estetica Marant Etoile. Marant Etoile Gonna 'Vandy' Dettagli costruttivi verificati. L'analisi visiva conferma la presenza di cinque tasche funzionali, distribuite in modo da garantire praticità senza compromettere l'eleganza.

