Goldengas vs Virtus | due punti di distacco sfida decisiva

La Goldengas Senigallia e la Virtus Civitanova si affronteranno domenica alle 18 al PalaRisorgimento in una partita valida per la B Interregionale. Attualmente, le due squadre sono separate da due punti in classifica e questa sfida potrebbe influenzare la posizione in graduatoria. Entrambe le formazioni arrivano all’incontro con l’obiettivo di conquistare una vittoria importante.

La Goldengas Senigallia si prepara a sfidare la Virtus Civitanova in uno scontro diretto per il vertice della B Interregionale, in programma domenica alle 18 al PalaRisorgimento. La partita assume un peso specifico: la squadra di Gian Marco Petitto deve recuperare il distacco di due lunghezze che separa i biancorossi dalla capolista, una situazione resa più complessa dal fatto che la Virtus ha già vinto l'incontro di andata con un punteggio di 75-81. L'esito di questo confronto sarà determinante per le sorti del campionato, poiché una nuova sconfitta potrebbe allontanare ulteriormente la Goldengas dalla vetta, lasciando la squadra a quattro punti di distanza e con uno scontro diretto svantaggioso (0-2).