Golden Goose Soul Star | tra lusso usato e comfort quotidiano

La Golden Goose presenta la nuova linea Soul Star, caratterizzata da un design che unisce elementi di lusso usato e comfort per l’uso quotidiano. La collezione include diverse varianti di sneaker, tutte realizzate con materiali di alta qualità e dettagli distintivi che richiamano uno stile vintage. La linea viene proposta come un’opzione versatile per chi cerca un mix tra moda e praticità.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. L’estetica ‘lived-in’: come gestire i dettagli effetto used e il talloncino glitter. La filosofia alla base delle Golden Goose Soul Star non è semplicemente estetica, ma rappresenta un approccio radicale al concetto di lusso: l’usura non è un difetto, ma una caratteristica intenzionale del design. L’effetto “lived-in” o “distressing” viene applicato in fase produttiva per conferire alle scarpe un aspetto vissuto fin dal primo utilizzo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Golden Goose Soul Star: tra lusso usato e comfort quotidiano Articoli correlati Leggi anche: Golden Goose Running Sole: lusso usato, comfort e stile Leggi anche: Guida: Golden Goose T-shirt ‘small Star’ Una raccolta di contenuti su Golden Goose Soul Golden Goose Ball Star: le sneakers che ci portano lontanoTra marciapiedi, deviazioni e incontri, c’è un modo di muoversi che non ha bisogno di spiegazioni. Serve solo una scarpa che regga il ritmo. esquire.com Golden Goose sneakers are as low as $300 at Gilt, but they’re selling out fastIf you’ve been waiting to spring for a pair of Golden Goose sneakers until they were on sale, you can thank your lucky stars for bringing that moment today. As luck would have it, Gilt has a new ... nj.com