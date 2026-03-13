Alisson, portiere del Napoli, si avvia verso la quarta presenza consecutiva in campionato, dopo aver giocato tutte le partite dall’inizio in questa stagione. Il tecnico ha deciso di affidarsi a lui anche contro lo Sporting, mantenendo il suo ruolo di titolare in modo stabile. La sua presenza tra i pali è ormai consolidata, e questa scelta rappresenta un punto fermo nella rosa partenopea.

Come ribaltare le gerarchie in un mese? Per info, chiedere ad Alisson Santos, professione attaccante. Segni particolari: immarcabile. L’ascesa dell’esterno offensivo brasiliano è stata la prima nota lieta dell’ultimo mese del Napoli, capace di pescare a gennaio - nonostante i paletti per un mercato a saldo zero - un talento puro, con le caratteristiche che servivano ad Antonio Conte. Eppure, su Alisson aleggiavano diversi dubbi al momento della firma con il Napoli, ma sono bastati un paio di allenamenti allo staff tecnico e ai compagni di squadra per capire di essere di fronte a un talento puro, pronto a prendere il volo. Quattro presenze, due gol, tre partite consecutive da titolare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gol, dribbling e fantasia al servizio di Conte: Napoli, Alisson è già intoccabile

Silas (ex allenatore di Alisson Santos): "Sottoporta può già essere più efficace di Leao. Ha un tiro potente e buon dribbling"

