Gli ultimi sprint prima del referendum | gli incontri per il sì e il no in provincia

A meno di dieci giorni dal referendum costituzionale del 22 e 23 marzo, si sono svolti diversi incontri in provincia tra i sostenitori del

Da oggi, venerdì 13 marzo, a mercoledì e per tutto il fine settimana compreso appuntamenti a Mesagne, Erchie, San Vito, Francavilla, Ostuni e Torre Mancano meno di dieci giorni al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo, ma i sostenitori di entrambi i fronti non sembrano stanchi. Anzi, proseguono senza sosta, anche nel Brindisino, gli incontri per il “sì” e per il “no”. Oggi, venerdì 13 marzo, alle 17, presso il salone della “Di Vittorio” di Mesagne, si terrà un'assemblea pubblica del Comitato per il No al Referendum Costituzionale, “per difendere giustizia, costituzione e democrazia”, dicono gli organizzatori. Coordina i lavori Carla Graduata (presidente Anpi Mesagne). 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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