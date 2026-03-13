Gli shorts sportivi stanno diventando un must dell’estate, grazie alla popolarità di Harry Styles che li indossa spesso. Questa tendenza si riflette nelle scelte di molti appassionati di moda che preferiscono capi comodi e pratici per la stagione calda. Le immagini del cantante con questi capi sono diventate virali sui social media, influenzando gli acquisti e le preferenze di stile.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Harry Styles - insieme a Harry lambert, il suo stylist, lo dicono apertamente. Un paio di shorts sportivi può svoltare l'esito di una giornata densa di ostacoli. È tutto vero. Merito del primo singolo American Girls tratto dell'ultima fatica musicale di Harry Styles, Kiss All the Time, Disco, Occasionally, uscito qualche giorno fa e accompagnato da un video piuttosto riuscito - girato da James Mackel, dove appare senza filtri disincantato e rilassato nonostante sia vestito in un total look Celine davvero a fuoco, perché forte della componente fluida che caratterizza la sua evoluzione artistica. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Gli shorts sportivi sono i nuovi bermuda dell'estate, grazie ad Harry Styles

Articoli correlati

Ci sono Harry Styles, Taylor Swift, Blanco tra i nuovi singoli 23 gennaioGrandi nomi ed attesissimi ritorni sulle scene musicali segnano il weekend con i nuovi singoli in uscita oggi 23 gennaio, pronti a scalare le...

Design non invasivo grazie al C-bridge, comfort assoluto e un audio chiaro grazie alla tecnologia a onde sonore inverse. Gli auricolari open-ear sono i nuovi must have e diventano accessorio di moda distintivoAvete notato anche voi quegli “accessori” particolari che molte persone portano ai lobi? Non sono veri orecchini, ma l’ultima frontiera della...