gli scandali della famiglia reale norvegese

Negli ultimi tempi, la famiglia reale norvegese è finita al centro di scandali che hanno scosso l’immagine tradizionale della monarchia. Il Re Harald V e la Regina Sonja, noti per aver instaurato un rapporto diretto con i cittadini, si trovano ora coinvolti in vicende che mettono in discussione la loro figura pubblica. La questione ha suscitato grande attenzione nell’opinione pubblica.

Per decenni la monarchia norvegese è stata considerata una delle più solide d’Europa. Il Re Harald V e la Regina Sonja hanno costruito negli anni l’immagine di un’istituzione moderna, sobria e molto vicina alla popolazione. Poche settimane fa il Re di Norvegia, oggi il monarca più anziano d’Europa, ha festeggiato il suo 89° compleanno e non ha alcuna intenzione di abdicare. Eppure negli ultimi mesi la popolarità della monarchia ha registrato un calo dopo una serie di scandali che hanno coinvolto diversi membri della famiglia reale. Nonostante questo, Harald continua a godere di grande rispetto e simpatia tra i norvegesi. A creare le maggiori difficoltà sono soprattutto i figli del sovrano e i loro coniugi. 🔗 Leggi su Dilei.it

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