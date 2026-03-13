Questa mattina il Papa ha incontrato in udienza privata il presidente dell’Associazione internazionale esorcisti, mons. Leone XIV. Durante l’incontro, gli esorcisti hanno riferito di un aumento delle persone che chiedono aiuto a causa di presunti disturbi legati al demonio. Uno di loro ha ricordato il rapporto di stima verso Padre Amorth, definendolo una figura di riferimento nel settore.

Il Pontefice ha invitato l'associazione dei sacerdoti a intensificare le preghiere e la collaborazione con altri settori sociali Leone XIV ha ricevuto questa mattina in udienza privata il presidente dell’Associazione internazionale esorcisti (Aie), mons. Karel Orlita, e il vicepresidente padre Francesco Bamonte, religioso dei Servi del Cuore Immacolato di Maria. Nel corso della mezz’ora di colloquio i due presuli hanno illustrato al Papa la struttura dell’Associazione, le sue finalità e la situazione attuale del ministero dell’esorcismo nella Chiesa. È stata consegnata al Santo Padre una relazione su diversi temi: la storia e gli scopi... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Gli esorcisti in udienza dal Papa: “Sempre più persone disturbate dal demonio”. Prevost: “Stimavo Padre Amorth”

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