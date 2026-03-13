Gli esercizi più semplici per gli addominali | 3 movimenti adatti a tutti da seduti

Ecco tre esercizi semplici per gli addominali che si possono eseguire da seduti, senza bisogno di attrezzature o spazi particolari. Questi movimenti sono adatti a chiunque voglia allenarsi facilmente, anche in ufficio o durante una pausa, e rappresentano un’alternativa ai tradizionali crunch. Si eseguono in modo semplice e veloce, permettendo di rafforzare i muscoli addominali senza sforzi eccessivi.

Per avere addominali tonici non c’è necessità di sdraiarsi, né di stressare collo e schiena. Basta accomodarsi ed eseguire tre semplici movimenti: “Se fatti tutti i giorni, con costanza, danno tono ai muscoli dell’addome impigriti dalle soste sul divano” spiega Elena Buscone, trainer, insegnate di yoga e pilates. E l’assurdo è proprio questo: “Spostarsi da una seduta all’altra, ma questa volta, il cambio ci guadagna in salute”. Unica raccomandazione: “Scegliete una sedia stabile per poter eseguire tutti i movimenti in sicurezza”. L'allenamento è adatto a tutti: ai principianti, per la facilità di esecuzioni, ai diversamente giovani per mutare la tecnica di allenamento, allenare il core, lavorare su equilibrio e coordinazione, a chi ha chili in più, anche tanti perché da seduti, tutto è possibile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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