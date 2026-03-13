Glasner spera in una terza volta fortunata mentre il Palace lotta nuovamente contro il Larnaca
L’allenatore del team spera di ottenere finalmente un risultato positivo dopo due tentativi falliti, mentre il club di casa si prepara a sfidare di nuovo il Larnaca in una partita che potrebbe decidere le sorti della competizione. La sfida si svolge questa sera e coinvolge entrambe le formazioni che cercano di migliorare la propria posizione in classifica.
2026-03-13 01:04:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: L’allenatore del Crystal Palace Oliver Glasner ritiene che la sua squadra abbia prodotto una prestazione solida nonostante non sia riuscita a prendere il controllo della sfida europea all’andata, ma ammette che c’è un blocco mentale quando si tratta di affrontare l’AEK Larnaca. Il Palace ha creato diverse occasioni ma non è riuscito a trovare una svolta, con il portiere avversario che ha effettuato una serie di parate importanti per mantenere basso il punteggio. Glasner ha ammesso che la sua squadra è stata organizzata e ha dominato per lunghi periodi, ma non al meglio, qualcosa che deve correggere in vista della gara di ritorno della prossima settimana. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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