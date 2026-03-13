Gjoni il bugiardo Bozkurt dalla doppia vita e Kaja il fantasma

In una vicenda che ha scosso la città, vengono alla luce le storie di tre persone: uno accusato di bugie, un altro coinvolto in una doppia vita e un terzo definito un “fantasma”. Le dichiarazioni e le testimonianze dei protagonisti contribuiscono a dipingere un quadro complesso, mentre le indagini continuano a fare luce sulla vicenda. La situazione ha suscitato molte reazioni tra i cittadini e i media locali.

GROSSETO "Stai rovinando tutti con le tue bugie. Mi vergogno anche solo guardare in faccia i miei figli", ha inveito in aula Ozgur Bozkurt, il turco di 44 anni, nei confronti di Klodjan Gjoni, albanese di 34 anni, che era seduto di fronte a lui, ieri davanti alla Corte di assise, durante il processo che li vede imputati dell’efferato omicidio di Nicolas Del Rio. Pochi istanti prima Gjoni gli aveva detto "Fai l’uomo per una volta, assumiti le tue responsabilità". Un rimpallo di accuse che è andato in scena durante il confronto tra i due imputati che si accusano l’un con l’altro di avere ucciso materialmente Del Rio tra il 23 e il 24 maggio del 2024, a Case Sallustri. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Gjoni il bugiardo, Bozkurt dalla doppia vita e Kaja il fantasma" Articoli correlati Fusarium oxysporum, il fungo dalla doppia vitaChelymorpha alternans è un insetto della famiglia dei Chrysomelidae dalla forma corporea e colorazione particolari — non per niente la prima parte... Leggi anche: Frutta “fantasma” sugli scaffali: doppia multa a Ceprano Contenuti e approfondimenti su Gjoni il bugiardo Bozkurt dalla doppia... Argomenti discussi: Gjoni il bugiardo, Bozkurt dalla doppia vita e Kaja il fantasma; La stretta di mano del padre di Nicolas dopo due richieste di ergastolo – I VIDEO.