Giustizia Tommasi schierato con i sindaci per il No al referendum

Il dibattito sul referendum costituzionale del 22 e 23 marzo si fa più intenso e coinvolge direttamente l’amministrazione comunale di Verona. Tommasi, rappresentante della giustizia, ha scelto di schierarsi con i sindaci che si oppongono al referendum, creando un fronte di opposizione pubblico. La questione sta attirando l’attenzione sulla posizione delle istituzioni locali in vista del voto.

Il primo cittadino scaligero aderisce all'appello dei colleghi contrari alla riforma costituzionale, mentre la Lega lamenta ritardi sulle affissioni. E Mazzi polemizza sull'imparzialità di un incontro pubblico in città Il dibattito sul referendum costituzionale del 22 e 23 marzo entra nella sua fase più calda, coinvolgendo direttamente l'amministrazione comunale scaligera. Damiano Tommasi figura infatti tra i 270 sindaci italiani firmatari dell'appello promosso da Ali e dal Comitato della società civile per il No. Insieme a lui, ci sono sindaci di grandi città come Roma, Napoli, Torino e Firenze, insieme a numerosi centri medi e piccoli come Vicenza, Bergamo e Reggio Emilia. 🔗 Leggi su Veronasera.it Articoli correlati Referendum sulla giustizia, il Movimento centralità familiare schierato per il "sì"Il Movimento centralità familiare, guidato dall’ambasciatore Davide Vinciprova, ha ufficializzato il proprio sostegno al “Sì” in vista del referendum... Referendum giustizia, i sindaci per il no: “Non serve riscrivere male la Costituzione”Molti sindaci di ogni parte d’Italia, in modo trasversale, in queste ore stanno prendendo posizione esprimendo il loro NO al prossimo referendum... Referendum giustizia, Di Pietro e Colombo spiegano perchè votare il Sì e il NO