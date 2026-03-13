Giustizia giornaliste italiane | all' incontro non solo 8 marzo raccontate le storie di donne e giustizia negata

Durante un incontro dedicato alla giustizia, otto giornaliste italiane hanno condiviso le storie di donne che hanno subito ingiustizie e violenze, andando oltre la semplice celebrazione dell’8 marzo. Tra i partecipanti c’era Elena Tiron, che ha espresso l’urgenza di fermare le violenze, ricordando la morte della sorella Gabriela Trandafir e della nipote Renata, entrambe uccise nel 2022 a Cavazzona.

“Bisogna fermare questa strage". È questo l’urlo di Elena Tiron, sorella di Gabriela Trandafir e zia di Renata, uccise nel 2022 a Cavazzona. Le due vittime avevano denunciato l’aggressore undici volte. Questa è solo una delle storie raccontate all’evento “Non solo 8 marzo. Storie di donne e giustizia negata”, organizzato da Giornaliste Italiane al CeoforLife in piazza Montecitorio, a Roma. Tre casi simbolo di malagiustizia sono stati ricordati all’incontro. Al centro le vicende di Noemi Durini, uccisa nel 2017 nel Lecchese dal compagno; Marianna Manduca, uccisa nel 2007 in Sicilia dall’ex marito; e Gabriela Trandafir e la figlia Renata, uccise nel 2022 a Castelfranco Emilia dal marito della donna. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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