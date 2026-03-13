Giulio Magalini, classe 2001 e schiacciatore della Yuasa Battery Grottazzolina, è stato ospite nell’ultima puntata di Volley Night Giulio Magalini. Ha parlato dei suoi due anni come riserva a Trento, sottolineando che quell’esperienza gli è servita. Ha anche menzionato l’interesse verso la Nazionale, senza entrare nei dettagli di eventuali trattative o decisioni future.

Classe 2001, schiacciatore della Yuasa Battery Grottazzolina, è stato intervistato nell’ultima puntata di Volley Night Giulio Magalini. Lo schiacciatore è passato dai trionfi, non da titolare, a Trento, a lottare per la salvezza, giocando tantissimi punti in campo. Andiamo a leggere le sue parole. Differenza tra giocare per i titoli e per la lotta salvezza: “Impatto molto diverso. A Trento mi ero abituato troppo bene. Qui sapevamo di dover lottare per la salvezza, ma è stata formativa”. I pochi punti giocati a Trento: “Sicuramente fossi anch’io l’allenatore di Trento, con quei due schiacciatori lì, farei fatica a fare dei cambi, devo dire la verità. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giulio Magalini: “I due anni da riserva a Trento mi sono serviti. Alla Nazionale ci penso”

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