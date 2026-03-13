L’arcivescovo di Lucca, Paolo Giulietti, è tornato dalla Terra Santa nel pomeriggio di ieri. Il suo rientro si è svolto senza incidenti o complicazioni. Giulietti ha dichiarato che senza la pace, il progetto di una patria sicura per il popolo ebraico vacilla. Nessun altro dettaglio su eventuali incontri o incontri programmati.

Il ritorno dalla Terra Santa dell’ arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti, è avvenuto senza brutte avventure nel pomeriggio di ieri. Lo raggiungiamo al telefono mentre si trova nel bel mezzo del Grande raccordo anulare di Roma e la battuta è scontata: "Sono in Italia, sto bene, e nonostante il traffico procediamo in direzione Lucca". Già, il traffico. In una Gerusalemme che vive il conflitto non da prima linea, monsignor Giulietti ci racconta la sua esperienza decisamente diversa da quella che era stata prospettata all’inizio del pellegrinaggio, tuttavia foriera di un vissuto importante, pregnante. "Sì, è stata un’esperienza diversa da quella... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giulietti, ritorno dalla Terra Santa “Senza la pace vacilla il progetto di patria sicura del popolo ebraico“

