Giuliacci gela tutti | Niente anticiclone cosa ci aspetta fino a fine marzo

Secondo le previsioni di Giuliacci, nei prossimi giorni l’Italia non vedrà un anticiclone stabile, ma sarà interessata da un’ondata di tempo variabile. Sono attese piogge diffuse, temporali e nevicate sui rilievi. La situazione meteorologica resterà piuttosto dinamica fino alla fine di marzo, influenzando diverse regioni del paese.

Nei prossimi giorni l'Italia sarà interessata da una fase meteorologica piuttosto dinamica, con piogge diffuse, temporali e anche nevicate sui rilievi. A delineare il quadro delle prossime due settimane è il colonnello Mario Giuliacci, che ha illustrato l'evoluzione del tempo per i prossimi 7-8 giorni con una tendenza fino a 15 giorni. Ecco le sue previsioni meteo. Giuliacci chiarisce subito uno degli elementi principali della tendenza meteo: “Innanzitutto non ci sarà l'anticiclone africano”, afferma in un video postato sul canale YouTube MeteoGiuliacci. Al suo posto si alterneranno diverse perturbazioni che porteranno precipitazioni soprattutto sul Nord-Est, al Sud e sulle Isole maggiori. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Giuliacci gela tutti: "Niente anticiclone", cosa ci aspetta fino a fine marzo Articoli correlati Non è finita con freddo e maltempo. Giuliacci: cosa ci aspettaIl tempo previsto fino a metà gennaio conferma che l’inverno 2025-2026 non smette di sorprendere. Meteo, Mario Giuliacci: cambiamento senza precedenti, cosa ci aspettaLa settimana appena iniziata segna una svolta meteo, quasi senza precedenti, rispetto al freddo intenso e al maltempo del weekend appena concluso.