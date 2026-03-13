Giulia Salemi e Guido Meda inviati di Pechino Express 2026 | Un’esperienza intensa la vita dei concorrenti è un inferno – Intervista

Giulia Salemi e Guido Meda sono stati annunciati come nuovi inviati di “Pechino Express 2026 – L’estremo Oriente”, in onda dal 12 marzo su Sky e NOW. Con loro ci sarà anche Lillo, e insieme racconteranno le tappe di questa stagione. Entrambi hanno condiviso le loro impressioni sulla sfida, definendola un’esperienza molto intensa e descrivendo la vita dei concorrenti come un vero e proprio inferno.

Giulia Salemi e Guido Meda, insieme a Lillo saranno i tre inviati della nuova stagione di “ Pechino Express 2026 – L’estremo Oriente ” disponibile in prima visione assoluta da giovedì 12 marzo 2026 su Sky e in streaming su NOW. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato Giulia Salemi e Guido Meda alla conferenza stampa di presentazione del programma che vede alla conduzione Costantino della Gherardesca. Ecco cosa ci hanno raccontato. Intervista a Giulia Salemi e Guido Meda, inviati di Pechino Express 2026. Che esperienza è stata e cosa vi ha lasciato personalmente? Giulia Salemi: È stata un’esperienza molto intensa. Io ho fatto la concorrente ormai dieci anni fa e letteralmente piangevo tutti i giorni, ma non per la sofferenza: piangevo perché mia mamma mi faceva piangere. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

