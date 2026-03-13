Giudice va in ferie atti in tabaccheria E il Csm lo assolve

Un giudice si prende una pausa e, durante la sua assenza, gli atti vengono depositati in una tabaccheria. La procedura viene portata avanti in modo normale e senza intoppi, e il Consiglio superiore della magistratura decide di non aprire procedimenti contro di lui. La tabaccheria funge da semplice punto di ricezione e invio degli atti giudiziari, senza particolari complicazioni.

di Giovanni M. Jacobazzi – Una richiesta urgente di intercettazioni, un giudice di turno che si trova il fine settimana al mare a centinaia di chilometri di distanza dal tribunale competente, una tabaccheria utilizzata come punto di ricezione e invio degli atti. Non è la trama di un cine panettone con Cristian De Sica o Massimo Boldi ma quanto emerge da una delibera del Consiglio superiore della magistratura riguardo la valutazione di professionalità di un giudice del Tribunale di Torino. Tra gli atti esaminati nel procedimento compare anche infatti un episodio quanto mai «singolare» che risale all’estate di qualche anno fa, quando il magistrato era di turno come giudice per le indagini preliminari. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Giudice va in ferie, atti in tabaccheria. E il Csm lo “assolve” Articoli correlati Leggi anche: Giudice con la moglie a processo fa da tutor al pm titolare del fascicolo. E il Csm lo assolve: irrilevante Coltello nella cella, il giudice lo assolveUn coltello rinvenuto nella stanza di detenzione numero 11 del reparto Nilo del carcere di Santa Maria Capua Vetere. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Giudice va in ferie atti in tabaccheria... Discussioni sull' argomento Quei magistrati intoccabili: il giudice va in ferie, atti in tabaccheria. E il Csm lo assolve; Scuola, ferie cancellate d’ufficio ai supplenti: il Tribunale di Foggia condanna il Ministero - FoggiaToday; Accumula 100 giorni di ferie e incassa 60mila euro: ora lo Stato rischia l'effetto domino; Ferie docenti precari, Anief ottiene il rimborso di 2.759 euro al Tribunale del Lavoro di Agrigento. Quei magistrati intoccabili: il giudice va in ferie, atti in tabaccheria. E il Csm lo assolveUna richiesta urgente di intercettazioni, un giudice di turno che si trova il fine settimana al mare a centinaia di chilometri di distanza dal tribunale competente, una tabaccheria utilizzata come pun ... msn.com La storia folle: PM a Roma, giudice a Napoli. Con il permesso del CSM Referendum giustizia, 9 giorni al voto. Il diario del Sì del direttore del Riformista @claudiovelardi x.com Il provvedimento, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, riguarda cinque società ritenute coinvolte in un articolato schema di frode fiscale internazionale https://nap.li/JbGV - facebook.com facebook