Giovani italiani | il paradosso della fragilità digitale

A Roma si è tenuta la presentazione dello studio intitolato Fragile, che analizza le caratteristiche delle giovani generazioni italiane. L’indagine si concentra sulle loro competenze digitali, evidenziando alcune criticità e punti di fragilità. Il rapporto fornisce dati e analisi su come i giovani si relazionano con la tecnologia e le sfide che affrontano nel mondo digitale.

La presentazione a Roma dello studio intitolato Fragile ha segnato un punto di svolta nella comprensione delle nuove generazioni. Il 10 marzo 2026, la Fondazione Unhate ha reso pubblici i risultati di un’indagine che mappa le dinamiche psicologiche e sociali dei giovani italiani tra i 13 e i 24 anni. Questo lavoro, guidato scientificamente dal Prof. Mauro Magatti, rivela come un mondo di opportunità illimitate stia paradossalmente generando nuove forme di fragilità. L’iniziativa nasce dall’Osservatorio permanente della fondazione presieduta da Alessandro Benetton. L’evento si è svolto con il supporto di partner strategici come Edizione, Mundys e Aeroporti di Roma, conferendo alla ricerca una risonanza istituzionale significativa. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Giovani italiani: il paradosso della fragilità digitale Articoli correlati Leggi anche: Immortalità digitale, i giovani italiani tra curiosità e paura: Eurispes rivela timori per lutto irrisolto e dipendenza dai deadbot. Millennials e Gen Z chiedono regole contro il mercato della disperazione I militari, i giovani e il paradossoL’assessore di Bologna Daniele Ara ha affermato «i militari che parlano con i giovani vanno filtrati». Il turismo non basta. Una selezione di notizie su Giovani italiani Temi più discussi: Lavorare e restare poveri: un paradosso che l’Italia non può più ignorare; Perché sempre più giovani italiani lasciano il Paese; Astensionismo, gli italiani sempre più lontani dalle urne; Il paradosso della Generazione Z: i giovani uomini tornano a modelli patriarcali. Giovani, salario e produttività: il paradosso italiano«L’acquisizione di … talenti, mediante il mantenimento dell’individuo durante la sua educazione, studio o apprendistato, comporta sempre una spesa reale, che è un capitale fisso realizzato, per così ... huffingtonpost.it Il paradosso dei giovani: promossi in stile di vita ma timorosi del futuro (soprattutto finanziario)Osservatorio UniSalute-Nomisma 2025: il 61% dei giovani mette la stabilità finanziaria prima della salute. Solo 2 su 5 fanno prevenzione, 1 su 3 soffre d’ansia. Costo della vita prima preoccupazione ( ... we-wealth.com LE ISCRIZIONI ALL’UNIVERSITÀ DEI GIOVANI ITALIANI dopo dieci anni di flessione costante (- 20%), tornano ad aumentare (+3,2%). Il dato è parziale. Intanto perché non sono ufficiali e vidimati, ma riguardano solo 70 atenei, tra pubblici e privati, che hanno x.com #DallItalia- I giovani Italiani il "24% è sotto pressione" solo il "17% è fiducioso" #Cronaca #Statistica #Giovani #Fiduciosi #SottoPressione #NanoTV - facebook.com facebook