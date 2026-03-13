Due giovani sono stati accoltellati fuori da un pub durante una lite per futili motivi. La rissa si è svolta nella strada adiacente al locale, coinvolgendo anche un uomo di 44 anni, ora denunciato dalle forze dell’ordine. La polizia ha individuato e identificato il sospettato in seguito agli accertamenti sulle testimonianze e sui filmati della zona.

Una lite scoppiata per futili motivi, fuori da un pub, finisce a coltellate: per questo ora è stato denunciato un 44enne. L’episodio era avvenuto lo scorso 14 febbraio intorno alle 3 di notte, a Montecassiano, fuori da un pub che a quell’ora aveva già chiuso i battenti da un po’. A dare l’allarme era stato un testimone, che aveva notato dei movimenti sospetti nel cuore della notte: l’uomo avrebbe visto due giovani fuggire e un terzo allontanarsi in tutta fretta nella direzione opposta. Poco prima, secondo quanto era stato poi ricostruito dai carabinieri, un 44enne del posto aveva aggredito e accoltellato due giovani, un 25enne recanatese e un 32enne di Montefano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giovani accoltellati fuori dal pub. Individuato e denunciato un 44enne

Articoli correlati

Roma, l’incontro “speciale” finisce male per un 44enne, derubato da un sex worker di 22 anni. Il giovane è stato individuato e denunciatoQuarticciolo, incontro in auto e furto: un 44enne derubato di circa 300 euro lungo viale Palmiro Togliatti.

Roma, l’incontro “speciale” finisce male per un 44enne, derubato da un sex worker di 21 anni. Il giovane è stato individuato e denunciatoQuarticciolo, incontro in auto e furto: un 44enne derubato di circa 300 euro lungo viale Palmiro Togliatti.

Tutti gli aggiornamenti su Giovani accoltellati

Temi più discussi: Giovani accoltellati fuori dal pub. Individuato e denunciato un 44enne; Rider accoltellato fuori da un fast food a Milano, si cercano tre giovani; Rider aggredito e accoltellato fuori da un fast food in zona Brenta: si cercano tre giovani; Tentano di rapinarla sull’autobus, il fidanzato la difende: accoltellato. Due giovani arrestati a Firenze.

Giovane accoltellato. Boscagli: Non si può accettare che Lecco sia ostaggio della violenza, Piazza: Città fuori controlloL'affondo dei due candidati sindaco (esponenti di Fratelli d 'Italia e Lega) contro l'Amministrazione dopo il grave fatto cronaca avvenuto ieri sera in zona stazione ... leccotoday.it

Coltellate fuori dalla discoteca a Cagliari, arrestati due minorenniSono stati arrestati due dei quattro giovani coinvolti nella lite finita a coltellate davanti alla discoteca Amnesya in via Contivecchi a Cagliari il 25 gennaio scorso in cui rimasero feriti due 24enn ... rainews.it

Gruppo Telenuova. . Giovani accoltellati, indagini tra l’Agro ed il vesuviano - facebook.com facebook